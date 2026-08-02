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2 अगस्त 2026 का पंचांग: रविवार को करें गजानन की पूजा, दूर होंगे सभी तरह के कष्ट

आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है.

SUNDAY 2ND AUGUST 2026 KA PANCHANG
रविवार 2 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 02 अगस्त, 2026 रविवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

2 अगस्त का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : श्रावण
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : 05:41:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:11:00 PM
  13. चंद्रोदय : 09:22 PM
  14. चंद्रास्त : 08:50 AM
  15. राहुकाल : 17:31 से 19:12
  16. यमगंड : 12:27 से 14:08

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:31 से 19:12 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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