ETV Bharat / spiritual

2 अप्रैल 2026 का पंचांग: गुरुवार की तिथि पर मां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का शासन

हैदराबाद: आज 02 अप्रैल, 2026 गुरुवार, के दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : वैशाख

पक्ष : पूर्णिमा

दिन : गुरुवार

तिथि : पूर्णिमा

योग : ध्रुव

नक्षत्र : हस्त

करण : बव

चंद्र राशि : कन्या

सूर्य राशि : मीन

सूर्योदय : 06:10:00 AM

सूर्यास्त : 06:39:00 PM

चंद्रोदय :19:16: 29

चंद्रास्त :07:12:09

राहुकाल : 13:58 से 15:32

यमगंड : 06:10 से 07:44

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. इसलिए आज का दिन कार्यकुशलता से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा परिवार और कार्यक्षेत्र में सहयोग मिल सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ किया गया प्रयास आज अच्छे परिणाम दे सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:58 से 15:32 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.