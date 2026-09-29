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29 सितंबर 2026 का पंचांग: मंगलवार को तृतीया तिथि पर करें तर्पण, पितरों को मिलेगी शांति

आज आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि है.

TUESDAY 29TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 29 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 29 सितंबर, 2026 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष तृतिया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि है. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है.

29 सितंबर का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2083
  • मास : आश्विन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतिया
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष तृतिया
  • योग : व्यघात
  • नक्षत्र : अश्विनी
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : मेष
  • सूर्य राशि : कन्या
  • सूर्योदय : 06:13:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:10:00 PM
  • चंद्रोदय : 07:44 PM
  • चंद्रास्त : 08:40 AM
  • राहुकाल : 15:10 से 16:40
  • यमगंड : 10:41 से 12:11

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा. नक्षत्र गणना में अश्विनी पहला नक्षत्र है. इसका विस्तार मेष राशि में 0 से 13.2 डिग्री तक होता है. इसके देवता अश्विनी कुमार है, जो जुड़वा देवता है और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है. इसका स्वामी ग्रह केतु है. यह नक्षत्र यात्रा करने, हीलिंग, ज्वैलरी बनाने, अध्ययन की शुरुआत, वाहन खरीदने/बेचने के लिए अच्छा माना जाता है. नक्षत्र का वर्ण हल्का और तेज होता है. खेल, सजावट और ललित कला, व्यापार, खरीदारी, शारीरिक व्यायाम, गहने पहनने और निर्माण या व्यापार शुरू करने, शिक्षा और शिक्षण, दवाएं लेने, ऋण देने और लेने, धार्मिक गतिविधियों, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने के लिए भी इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:10 से 16:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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