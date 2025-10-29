ETV Bharat / spiritual

29 अक्टूबर 2025 का पंचांग: सप्तमी तिथि पर सूर्यदेव का शासन, जानें शुभ पहर और राहुकाल

कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हर तरह के कार्यों के लिए शुभ है. विस्तार से जानिए.

हैदराबाद: आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

29 अक्टूबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : कार्तिक
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  • योग : धृति
  • नक्षत्र : उत्तराषाढा
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : तुला
  • सूर्योदय : सुबह 06:42 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:03 बजे
  • चंद्रोदय : दोपहर 01.04 बजे
  • चंद्रास्त : रात 11.41 बजे
  • राहुकाल : 12:23 से 13:48
  • यमगंड : 08:07 से 09:32

कर्मकांड और मंदिर निर्माण के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:23 से 13:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

