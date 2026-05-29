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29 मई 2026 का पंचांग: शुक्रवार की तिथि पर कामदेव का शासन, दिन बेहद शुभ

हैदराबाद: आज 29 मई, 2026 शुक्रवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन : शुक्रवार तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी योग : परिध नक्षत्र : स्वाति करण : तैतिल चंद्र राशि : तुला सूर्य राशि : वृषभ सूर्योदय : 05:23:00 AM सूर्यास्त : 07:14:00 PM चंद्रोदय : 17:43 चंद्रास्त : 04:09, मई 30 राहुकाल : 10:34 से 12:18 यमगंड : 15:46 से 17:30

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है. आज परिवर्तन, स्वतंत्रता और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. राहु के प्रभाव से निर्णयों में अस्थिरता आ सकती है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र होने से कार्यों में लचीलापन रखना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना लाभकारी रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:34 से 12:18 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.