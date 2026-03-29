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29 मार्च 2026 का पंचांग: रविवार को कामदा एकादशी पर करें भगवान विष्णु की पूजा

चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि स्व नियंत्रण और उपवास के लिए अच्छी है.

SUNDAY 29TH MARCH 2026 KA PANCHANG
रविवार 29 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 29 मार्च, 2026 रविवार, के दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु हैं. विवाह समारोह के साथ स्व नियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है. आज कामदा एकादशी है.

29 मार्च का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : चैत्र
  • पक्ष : शुक्ल एकादशी
  • दिन : रविवार
  • तिथि : शुक्ल एकादशी
  • योग : धृति
  • नक्षत्र : अश्लेषा
  • करण : विष्टि
  • चंद्र राशि : कर्क
  • सूर्य राशि : मीन
  • सूर्योदय : सुबह 06:15 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:37 बजे
  • चंद्रोदय : दोपहर 03.10 बजे
  • चंद्रास्त : तड़के 04.34 बजे (30 मार्च)
  • राहुकाल : 17:04 से 18:37
  • यमगंड : 12:26 से 13:59

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प और नक्षत्र स्वामी बुध हैं. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:04 से 18:37 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

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