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29 जून 2026 का पंचांग: सोमवार को आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिन बेहद शुभ

हैदराबाद: आज 29 जून, 2026 सोमवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : पूर्णिमा

दिन : सोमवार

तिथि : पूर्णिमा

योग : शुक्ल

नक्षत्र : मूल

करण : विष्टि

चंद्र राशि : धनु

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:24:00 AM

सूर्यास्त : 07:24:00 PM

चंद्रोदय : 19:16

चंद्रास्त : 05:14, जून 30

राहुकाल : 07:09 से 08:54

यमगंड : 10:39 से 12:24

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. मूल नक्षत्र गहराई, परिवर्तन, जड़ों तक पहुंचने और जीवन में नए सत्य की खोज का प्रतीक माना जाता है. यह नक्षत्र आत्मविश्लेषण और पुरानी परिस्थितियों से सीख लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज 07:09 से 08:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.