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29 जुलाई 2026 का पंचांग: बुधवार को गुरू पूर्णिमा पर करें आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास, दिन बेहद शुभ

आज बुधवार को गुरु पूर्णिमा है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है.

WED 29TH JULY 2026 KA PANCHANG
बुधवार 29 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 29 जुलाई, 2026 बुधवार, के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.

29 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : श्रावण
  3. पक्ष : पूर्णिमा
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : पूर्णिमा
  6. योग : प्रीति
  7. नक्षत्र : उत्तराषाढा
  8. करण : विष्टि
  9. चंद्र राशि : मकर
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : 05:39:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:15:00 PM
  13. चंद्रोदय : 07:30 PM
  14. चंद्रास्त : चन्द्रास्त नहीं
  15. राहुकाल : 12:27 से 14:09
  16. यमगंड : 07:21 से 09:03

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव है. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह, या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:27 से 14:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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