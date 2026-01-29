ETV Bharat / spiritual

29 जनवरी 2026 का पंचांग: गुरुवार को जया एकादशी का शुभ संयोग, भगवान विष्णु तिथि के रक्षक

हैदराबाद: आज 29 जनवरी, 2026 गुरुवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है. इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : माघ

पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी

दिन : गुरुवार

तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी

योग : एन्द्र

नक्षत्र : रोहिणी

करण : विष्टि

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : मकर

सूर्योदय : सुबह 07:12 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:56 बजे

चंद्रोदय : दोपहर 02.00 बजे

चंद्रास्त : तड़के 04.55 बजे (30 जनवरी)

राहुकाल : 13:55 से 15:15

यमगंड : 07:12 से 08:32

स्थायी प्रकृति वाले कार्य के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित कर्मकांड, पौधरोपण, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म करने, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, स्थायी काम की इच्छा रखने वाली किसी भी कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:55 से 15:15 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.