ETV Bharat / spiritual

29 दिसंबर 2025 का पंचांग: सोमवार को बन रहा रवि योग, शुभ पहर में करें भोलेनाथ की पूजा

हैदराबाद: आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज रवि योग बन रहा है. 29 दिसंबर का पंचांग