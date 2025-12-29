29 दिसंबर 2025 का पंचांग: सोमवार को बन रहा रवि योग, शुभ पहर में करें भोलेनाथ की पूजा
पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर शुभ समारोह और यात्रा से करें परहेज. जानें राहुकाल.
Published : December 29, 2025 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज रवि योग बन रहा है.
29 दिसंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : पौष
- पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
- दिन : सोमवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
- योग : परिध
- नक्षत्र : रेवती
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : मीन
- सूर्य राशि : धनु
- सूर्योदय : सुबह 07:19 बजे
- सूर्यास्त : सुबह 06:03 बजे
- चंद्रोदय : दोपहर 12.54 बजे
- चंद्रास्त : देर रात 02.33 बजे (30 दिसंबर)
- राहुकाल : 08:39 से 10:00
- यमगंड : 11:20 से 12:41
व्यापारिक योजना बनाने के लिए उपयुक्त नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता पूषा हैं. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. यह नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:39 से 10:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.