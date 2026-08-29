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29 अगस्त 2026 का पंचांग: शनिवार को नए प्रोजेक्ट्स की करें प्लानिंग, शुभ कामों से बचें

आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है.

SATURDAY 29TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
शनिवार 29 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 29 अगस्त, 2026 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.

29 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  • योग : सुकर्म
  • नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : कुंभ
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : 05:57:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:47:00 PM
  • चंद्रोदय : 07:27 PM
  • चंद्रास्त : 06:45 AM
  • राहुकाल : 09:09 से 10:45
  • यमगंड : 13:58 से 15:34

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:09 से 10:45 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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