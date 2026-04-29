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29 अप्रैल 2026 का पंचांग: बुधवार की तिथि पर भगवान शिव और कामदेव का शासन

वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि बेहद शुभ है. जानें राहुकाल और शुभपहर.

WEDNESDAY 29TH APRIL 2026 KA PANCHANG
बुधवार 29 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 29 अप्रैल, 2026 बुधवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है.

29 अप्रैल का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : वैशाख
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
  • योग : हर्शन
  • नक्षत्र : हस्त
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : कन्या
  • सूर्य राशि :मेष
  • सूर्योदय : 05:42:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:55:00 PM
  • चंद्रोदय :17:10:27
  • चंद्रास्त :28:57:29
  • राहुकाल : 12:18 से 13:58
  • यमगंड : 07:21 से 09:00

आज का नक्षत्र
आज बुधवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आज का दिन कौशल और बुद्धिमत्ता से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल माना जा सकता है. नई योजनाएं बनाने, काम में सुधार करने और रचनात्मक गतिविधियों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज बुधवार के दिन 12:18 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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