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28 सितंबर 2026 का पंचांग: सोमवार को राहुकाल से बचकर रहें, भोलेनाथ की करें पूजा

आज आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं.

MONDAY 28TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
सोमवार 28 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 28 सितंबर, 2026 सोमवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितिया तिथि है. इस द्वितिया तिथि के देवता वायु है, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह द्वितिया तिथि नए भवन निर्माण के साथ-साथ तीर्थयात्रा करने के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है.

28 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  4. दिन : सोमवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितिया
  6. योग : ध्रुव
  7. नक्षत्र : रेवती
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : मीन
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : 06:12:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:11:00 PM
  13. चंद्रोदय : 07:04 PM
  14. चंद्रास्त : 07:35 AM
  15. राहुकाल : 07:42 से 09:12
  16. यमगंड : 10:42 से 12:11

आज का नक्षत्र
आज सोमवार के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध है. देवता पूषा है. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:42 से 09:12 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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