28 अक्टूबर 2025 का पंचांग: आज का योग जमीन- जायदाद, नए गहने खरीदने के लिए शुभ है

कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी, जमीन-जायदाद खरीदने के लिए शुभ तिथि है. आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है.

मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 12:07 AM IST

हैदराबाद: आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन- जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है. आज त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहा है.

28 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : कार्तिक
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  6. योग : सुकर्म
  7. नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : तुला
  11. सूर्योदय : सुबह 06:42 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:04 बजे
  13. चंद्रोदय : दोपहर 12.22 बजे
  14. चंद्रास्त : रात 10.41 बजे
  15. राहुकाल : 15:13 से 16:39
  16. यमगंड : 10:57 से 12:23

किसी भी बड़े काम की तैयारी के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र और देवता वरुण हैं. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:13 से 16:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

