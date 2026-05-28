ETV Bharat / spiritual

28 मई 2026 का पंचांग: गुरुवार को बनाएं नई योजना, मिलेगा भगवान विष्णु का आर्शावाद

ज्येष्ठ महीने की शुकल पक्ष द्वादशी तिथि उपवास करने के लिए अच्छी मानी जाती है. विस्तार से जानें.

THURSDAY 28TH MAY 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 28 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 28 मई, 2026 गुरुवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुकल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है.

28 मई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : ज्येष्ठ
  • पक्ष : शुकल पक्ष द्वादशी
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : शुकल पक्ष द्वादशी
  • योग : वरियान
  • नक्षत्र : चित्रा
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : वृषभ
  • सूर्योदय : 05:23:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:13:00 PM
  • चंद्रोदय : 16:47
  • चंद्रास्त : 03:34, मई 29
  • राहुकाल : 14:02 से 15:46
  • यमगंड : 05:23 से 07:07

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. आज रचनात्मकता, सौंदर्य और नए निर्माण का संकेत दे रहा है. मंगल के प्रभाव से ऊर्जा और कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र होने से संबंधों में मधुरता और संतुलन बनाए रखना आसान रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:02 से 15:46 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 28 मई 2026 का पंचांग
गुरुवार 28 मई 2026 का पंचांग
TODAY 28TH MAY 2026 KA PANCHANG
THURSDAY 28TH MAY 2026 KA PANCHANG
AAJ 28TH MAY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.