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28 मार्च 2026 का पंचांग: शनिवार की तिथि पर वीरभद्र का नियंत्रण, जानें शुभ पहर

चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शुभ समारोह के लिए उपयुक्त है. विस्तार से जानें.

SATURDAY 28TH MAR 2026 KA PANCHANG
शनिवार 28 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 28 मार्च, 2026 शनिवार, के दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है.

28 मार्च का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : चैत्र
  3. पक्ष : शुक्ल दशमी
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : शुक्ल दशमी
  6. योग : सुकर्म
  7. नक्षत्र : पुष्य
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : कर्क
  10. सूर्य राशि : मीन
  11. सूर्योदय : सुबह 06:16 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:37 बजे
  13. चंद्रोदय : दोपहर 02.07 बजे
  14. चंद्रास्त :तड़के 04.00 बजे (29 मार्च)
  15. राहुकाल : 09:21 से 10:54
  16. यमगंड : 13:59 से 15:31

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:21 से 10:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

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