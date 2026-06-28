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28 जून 2026 का पंचांग: रविवार को शुभ पहर में करें भगवान की पूजा, मिलेगा फल

हैदराबाद: आज 28 जून, 2026 रविवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करने सबसे अच्छा होता है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन : रविवार तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी योग : शुभ नक्षत्र : ज्येष्ठा करण : गर चंद्र राशि : वृश्चिक सूर्य राशि : मिथुन सूर्योदय : 05:24:00 AM सूर्यास्त : 07:24:00 PM चंद्रोदय : 19:23 चंद्रास्त : 18:26 राहुकाल : 17:39 से 19:24 यमगंड : 12:24 से 14:09

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, ज्येष्ठा नक्षत्र नेतृत्व, जिम्मेदारी, आत्मबल और परिपक्व निर्णय क्षमता का प्रतीक है. हालांकि इसकी ऊर्जा कभी-कभी मानसिक दबाव, असमंजस या संवेदनशीलता बढ़ा सकती है. आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतें और भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:39 से 19:24 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.