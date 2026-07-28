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28 जुलाई 2026 का पंचांग: आज के दिन की ऊर्जा से करें भगवान की पूजा, मिलेगा मनचाहा आशीर्वाद

आज की तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

TUESDAY 28TH JULY 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 28 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 28 जुलाई, 2026 मंगलवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करने सबसे अच्छा होता है.

28 जुलाई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • योग : विष्कुंभ
  • नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:39:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:16:00 PM
  • चंद्रोदय : 06:49 पी एम
  • चंद्रास्त : 05:34 ए एम, जुलाई 29
  • राहुकाल : 15:51 से 17:34
  • यमगंड : 10:45 से 12:27

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:51 से 17:34 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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