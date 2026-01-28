ETV Bharat / spiritual

28 जनवरी 2026 का पंचांग: बुधवार को रोहिणी व्रत पर रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग, बेहद शुभ दिन

माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुभ समारोह के लिए अच्छी है. विस्तार से जानें ग्रह-नक्षत्रों की चाल.

बुधवार 28 जनवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है. आज रोहिणी व्रत है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है.

28 जनवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : माघ
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी
  • योग : ब्रह्म
  • नक्षत्र : कृतिका
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : वृषभ
  • सूर्य राशि : मकर
  • सूर्योदय : सुबह 07:12 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:56 बजे
  • चंद्रोदय : दोपहर 01.02 बजे
  • चंद्रास्त :देर ात 03.49 बजे (29 जनवरी)
  • राहुकाल : 12:34 से 13:54
  • यमगंड : 08:33 से 09:53

इस नक्षत्र में न करें नई शुरुआत
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:34 से 13:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

