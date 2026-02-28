ETV Bharat / spiritual

28 फरवरी 2026 का पंचांग: शनिवार को इस समय करें अमलकी एकादशी का पारण

हैदराबाद: आज 28 फरवरी, 2026 शनिवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान और उपवास के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज अमलकी एकादशी का पारण है.

विक्रम संवत : 2082

मास : फाल्गुन

पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वादशी

दिन : शनिवार

तिथि : शुक्ल पक्ष द्वादशी

योग : सौभाग्य

नक्षत्र : पुनर्वसु

करण : बव

चंद्र राशि : कर्क

सूर्य राशि : कुंभ

सूर्योदय : सुबह 06:48 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:19 बजे

चंद्रोदय : दोपहर 03.09 बजे

चंद्रास्त : सुबह 05.22 बजे (1 मार्च)

राहुकाल : 09:41 से 11:07

यमगंड : 14:00 से 15:27

यात्रा और पूजा के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है. इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:41 से 11:07 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.