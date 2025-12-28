रविवार 28 दिसंबर 2025 का पंचांग: दुर्गा अष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग, पितृों की करें पूजा
पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है. जानें राहुकाल और शुभपहर.
Published : December 28, 2025 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 28 दिसंबर, 2025 रविवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है. आज दुर्गाष्टमी है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.
28 दिसंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : पौष
- पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी
- दिन : रविवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी
- योग : वरियान
- नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा
- करण : बव
- चंद्र राशि : मीन
- सूर्य राशि : धनु
- सूर्योदय : सुबह 07:18 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:02 बजे
- चंद्रोदय : दोपहर 12.20 बजे
- चंद्रास्त : देर रात 01.26 बजे
- राहुकाल : 16:42 से 18:02
- यमगंड : 12:40 से 14:01
देवताओं की स्थापना के लिए अनुकूल है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता हैं. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:42 से 18:02 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.