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28 अगस्त 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ पहर में मनाएं रक्षाबंधन, राहुकाल से बच कर रहें

आज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. उसके बाद प्रतिप्रदा तिथि लग जाएगी.

FRIDAY 28TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 28 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 28 अगस्त, 2026 शुक्रवार, के दिन श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. उसके बाद प्रतिप्रदा तिथि लग जाएगी. पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.

28 अगस्त का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : पूर्णिमा
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : पूर्णिमा
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : शतभिषा
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 05:56:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:48:00 PM
  13. चंद्रोदय : 06:58 PM
  14. चंद्रास्त : चन्द्रास्त नहीं
  15. राहुकाल : 10:45 से 12:22
  16. यमगंड : 15:35 से 17:11

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु है. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:45 से 12:22 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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