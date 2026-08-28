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28 अगस्त 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ पहर में मनाएं रक्षाबंधन, राहुकाल से बच कर रहें

शुक्रवार 28 अगस्त 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 28 अगस्त, 2026 शुक्रवार, के दिन श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. उसके बाद प्रतिप्रदा तिथि लग जाएगी. पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. 28 अगस्त का पंचांग :