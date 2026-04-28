28 अप्रैल 2026 का पंचांग: मंगलवार को दान और उपवास के लिए दिन बेहद शुभ
वैशाख महीने की शुकल पक्ष द्वादशी तिथि के नियंत्रक भगवान विष्णु हैं. विस्तार से जानें.
Published : April 28, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार, के दिन वैशाख महीने की शुकल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है.
28 अप्रैल का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : शुकल पक्ष द्वादशी
- दिन : मंगलवार
- तिथि : शुकल पक्ष द्वादशी
- योग : व्यघात
- नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी
- करण : बव
- चंद्र राशि : कन्या
- सूर्य राशि :मेष
- सूर्योदय : 05:43:00 AM
- सूर्यास्त : 06:55:00 PM
- चंद्रोदय :16:17:56
- चंद्रास्त :28:25:45
- राहुकाल : 15:37 से 17:16
- यमगंड : 10:40 से 12:19
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसलिए आज का दिन स्थिरता और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनुकूल माना जा सकता है. नए समझौते, करियर से जुड़े निर्णय और महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा रह सकता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:37 से 17:16 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.