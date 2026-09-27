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27 सितंबर 2026 का पंचांग: आज से शुरू हो रहा आश्विन महीना, जानें क्या है ग्रह-नक्षत्रों की चाल

हैदराबाद: आज 27 सितंबर, 2026 रविवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.

विक्रम संवत : 2083

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा

योग : व्रुद्धी

नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा

करण : बलव

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:11:00 AM

सूर्यास्त : 06:12:00 PM

चंद्रोदय : 06:29 PM

चंद्रास्त : 06:32 AM

राहुकाल : 16:42 से 18:12

यमगंड : 12:12 से 13:42

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह, या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:42 से 18:12 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.