27 अक्टूबर 2025 का पंचांग: आज स्कंद षष्ठी पर मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का अधिकार, इस समय करें पूजा

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अच्छी है. राहुकाल से बचें.

MONDAY 27TH OCT 2025 KA PANCHANG
सोमवार 27 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
Published : October 27, 2025 at 12:05 AM IST

हैदराबाद: आज 27 अक्टूबर, 2025 सोमवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक हैं. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है. आज छठ पूजा है. आज के दिन स्कंद षष्ठी भी है.

27 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : कार्तिक
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
  4. दिन : सोमवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : मूल
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : तुला
  11. सूर्योदय : सुबह 06:41 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:05 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 11.35 बजे
  14. चंद्रास्त : रात 09.43 बजे
  15. राहुकाल : 08:07 से 09:32
  16. यमगंड : 10:57 से 12:23

इस नक्षत्र में शुभ कार्य से करें परहेज
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे। यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु हैं. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:07 से 09:32 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

आज 27 अक्टूबर 2025 का पंचांग
सोमवार 27 अक्टूबर 2025 का पंचांग
TODAY 27TH OCTOBER 2025 KA PANCHANG
MONDAY 27TH OCT 2025 KA PANCHANG
AAJ 27TH OCTOBER 2025 KA PANCHANG

