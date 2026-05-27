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27 मई 2026 का पंचांग: बुधवार की तिथि धन प्रदायक गतिविधियों के लिए अच्छी, उठाएं फायदा

हैदराबाद: आज 27 मई, 2026 बुधवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी दिन : बुधवार तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी योग : व्यतिपात नक्षत्र : हस्त करण : विष्टि चंद्र राशि : कन्या सूर्य राशि : वृषभ सूर्योदय : 05:24:00 AM सूर्यास्त : 07:12:00 PM चंद्रोदय : 15:51 चंद्रास्त : 03:01, मई 28 राहुकाल : 12:18 से 14:02 यमगंड : 07:07 से 08:51

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में स्थित होकर आज कुशलता, योजना और कार्य में निपुणता का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के प्रभाव से मन शांत और एकाग्र रहेगा, जिससे कार्यों में सफलता के योग बनते हैं. सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जिससे प्रगति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:18 से 14:02 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.