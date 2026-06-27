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27 जून 2026 का पंचांग: शनिवार को ज्येष्ठ महीने की त्रयोदशी तिथि, दिन बेहद शुभ

हैदराबाद: आज 27 जून, 2026 शनिवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी

दिन : शनिवार

तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी

योग : साध्य

नक्षत्र : अनुराधा

करण : कौलव

चंद्र राशि : वृश्चिक

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:24:00 AM

सूर्यास्त : 07:24:00 PM

चंद्रोदय : 17:30

चंद्रास्त : 03:32, जून 28

राहुकाल : 08:54 से 10:39

यमगंड : 14:09 से 15:54

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि है और देवता मित्र देव है, जो 12 आदित्यों में से एक है. इसकी ऊर्जा संबंधों को मजबूत बनाने, धैर्यपूर्वक कार्य करने और सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देती है. आज का दिन टीमवर्क, महत्वपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने और योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:54 से 10:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.