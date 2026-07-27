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27 जुलाई 2026 का पंचांग: सोमवार को कर्मकांड के लिए दिन बेहद अच्छा, राहुकाल से बचें

हैदराबाद: आज 27 जुलाई, 2026 सोमवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082 मास : आषाढ़ पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी योग : वैद्रुति नक्षत्र : मूल करण : तैतिल चंद्र राशि : धनु सूर्य राशि : कर्क सूर्योदय : 05:38:00 AM सूर्यास्त : 07:16:00 PM चंद्रोदय : 06:04 PM चंद्रास्त : 04:39 AM, जुलाई 28 राहुकाल : 07:20 से 09:03 यमगंड : 10:45 से 12:27

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:20 से 09:03 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.