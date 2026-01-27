ETV Bharat / spiritual

27 जनवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार को मासिक कार्तिगई पर सर्वार्थ सिद्धि योग. शुभ पहर में करें पूजा

हैदराबाद: आज 27 जनवरी, 2026 मंगलवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज मासिक कार्तिगई है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : माघ पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी दिन : मंगलवार तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी योग : शुभ नक्षत्र : भरणी करण : बलव चंद्र राशि : मेष सूर्य राशि : मकर सूर्योदय : सुबह 07:13 बजे सूर्यास्त : शाम 05:55 बजे चंद्रोदय : दोपहर 12.12 बजे चंद्रास्त : देर रात 02.39 बजे (28 जनवरी) राहुकाल : 15:14 से 16:34 यमगंड : 11:13 से 12:34

इस नक्षत्र में किसी को पैसा उधार न दें

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम हैं और शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. माना जाता है कि इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवाई बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:14 से 16:34 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.