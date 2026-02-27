ETV Bharat / spiritual

27 फरवरी 2026 का पंचांग: शुक्रवार को अमलकी एकादशी पर करें भगवान विष्णु की पूजा, होगा लाभ

फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी विवाह समारोह के लिए शुभ है. राहुकाल से बचकर रहें.

FRIDAY 27TH FEB 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 27 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 27 फरवरी, 2026 शुक्रवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु हैं. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है. आज की एकादशी को अमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है.

27 फरवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : फाल्गुन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी
  6. योग : आयुष्यमान
  7. नक्षत्र : आर्द्रा
  8. करण : वणिज
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : कुंभ
  11. सूर्योदय : सुबह 06:49 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:19 बजे
  13. चंद्रोदय : दोपहर 02.01 बजे
  14. चंद्रास्त : तड़के 04.38 बजे (28 फरवरी)
  15. राहुकाल : 11:08 से 12:34
  16. यमगंड : 15:26 से 16:52

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:08 से 12:34 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 27 फरवरी 2026 का पंचांग
शुक्रवार 27 फरवरी 2026 का पंचांग
TODAY 27TH FEB 2026 KA PANCHANG
FRIDAY 27TH FEB 2026 KA PANCHANG
AAJ 27TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.