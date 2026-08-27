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27 अगस्त 2026 का पंचांग: गुरुवार की तिथि पर भगवान रुद्र का शासन, पूजा के लिए अच्छा दिन

आज के दिन की ऊर्जा का सदुपयोग करें. राहुकाल और शुभपहर का रखें ध्यान.

THURSDAY 27TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 27 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 27 अगस्त, 2026 गुरुवार, के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. ये श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करना सबसे अच्छा होता है.

27 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • योग : शोभन
  • नक्षत्र : धनिष्ठा
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : 05:55:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:49:00 PM
  • चंद्रोदय : 06:27 PM
  • चंद्रास्त : 05:48 AM, अगस्त 28
  • राहुकाल : 13:59 से 15:36
  • यमगंड : 05:55 से 07:32

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राशि में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज गुरुवार के दिन 13:59 से 15:36 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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