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27 अगस्त 2026 का पंचांग: गुरुवार की तिथि पर भगवान रुद्र का शासन, पूजा के लिए अच्छा दिन

गुरुवार 27 अगस्त 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 27 अगस्त, 2026 गुरुवार, के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. ये श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करना सबसे अच्छा होता है. 27 अगस्त का पंचांग :