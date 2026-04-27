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27 अप्रैल 2026 का पंचांग: सोमवार को शुभ पहर में करें भोलेनाथ की पूजा, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 27 अप्रैल, 2026 सोमवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

विक्रम संवत : 2082

मास : वैशाख

पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी

दिन : सोमवार

तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी

योग : ध्रुव

नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी

करण : वणिज

चंद्र राशि : सिंह

सूर्य राशि :मेष

सूर्योदय : 05:43:00 AM

सूर्यास्त : 06:54:00 PM

चंद्रोदय :15:24:46

चंद्रास्त :27:54:30

राहुकाल : 07:22 से 09:01

यमगंड : 10:40 से 12:19

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव हैं और शासक ग्रह शुक्र है. इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, इसलिए आज का दिन आनंद, रचनात्मक कार्यों और सामाजिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माना जा सकता है. मित्रों से मुलाकात, मनोरंजन और नए कार्यों की योजना बनाने के लिए समय अच्छा रह सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:22 से 09:01 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.