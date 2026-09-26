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26 सितंबर 2026 का पंचांग: शनिवार को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा दिन, फायदा उठाएं

आज भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है.

SATURDAY 26TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
शनिवार 26 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 26 सितंबर, 2026 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.

26 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : पूर्णिमा
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : पूर्णिमा
  6. योग : गंड
  7. नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा
  8. करण : विष्टि
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : 06:11:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:13:00 PM
  13. चंद्रोदय : 05:58 PM
  14. चंद्रास्त : चन्द्रास्त नहीं
  15. राहुकाल : 09:11 से 10:42
  16. यमगंड : 13:42 से 15:13

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:11 से 10:42 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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