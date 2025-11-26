बुधवार 26 नवंबर 2025 का पंचांग: स्कंद षष्ठी पर भगवान कार्तिकेय का शासन, जानें राहुकाल और शुभपहर
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जमीन-जायदाद खरीदने के लिए शुभ है. विस्तार से जानिए.
Published : November 26, 2025 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 26 नवंबर, 2025 बुधवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है. आज स्कंद षष्ठी है.
26 नवंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : मार्गशीर्ष
- पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- दिन : बुधवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- योग : वृद्धि
- नक्षत्र : श्रवण
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : मकर
- सूर्य राशि : वृश्चिक
- सूर्योदय : सुबह 06:59 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे
- चंद्रोदय : पूर्वाह्न 11.40 बजे
- चंद्रास्त : रात 10.33 बजे
- राहुकाल : 12:26 से 13:48
- यमगंड : 08:21 से 09:43
यात्रा और बागवानी के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि हैं और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति के किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:26 से 13:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.