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26 मई 2026 का पंचांग: मंगलवार को राहुकाल से बचें और शुभपहर में करें बजरंगबली की पूजा

ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के रक्षक जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं.

TUESDAY 26TH MAY 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 26 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 12:06 AM IST

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हैदराबाद: आज 26 मई, 2026 मंगलवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

26 मई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : ज्येष्ठ
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : हस्त
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : कन्या
  • सूर्य राशि : वृषभ
  • सूर्योदय : 05:24:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:12:00 PM
  • चंद्रोदय : 14:55
  • चंद्रास्त : 02:32, मई 27
  • राहुकाल : 15:45 से 17:28
  • यमगंड : 10:34 से 12:18

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. आज कौशल, सटीकता और कार्यकुशलता का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के प्रभाव से मन एकाग्र रहेगा और कार्यों में निपुणता बढ़ेगी. सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होकर सफलता के योग बनेंगे.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:45 से 17:28 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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