ETV Bharat / spiritual

26 जुलाई 2026 का पंचांग: रविवार को दान और उपवास करने से मिलेंगे शुभ फल

आज आषाढ़ महीने की शुकल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है.

SUNDAY 26TH JULY 2026 KA PANCHANG
रविवार 26 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 26 जुलाई, 2026 रविवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुकल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है.

26 जुलाई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : आषाढ़
  • पक्ष : शुकल पक्ष द्वादशी
  • दिन : रविवार
  • तिथि : शुकल पक्ष द्वादशी
  • योग : एन्द्र
  • नक्षत्र : ज्येष्ठा
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:37:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:17:00 PM
  • चंद्रोदय : 05:15 पी एम
  • चंद्रास्त : 03:44 ए एम, जुलाई 27
  • राहुकाल : 17:34 से 19:17
  • यमगंड : 12:27 से 14:10

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, लेकिन युद्ध संबंधी कार्यों की योजना बनाने, तांत्रिक कार्य करने के साथ किसी विवाद या तर्क की तैयारी के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि इस नक्षत्र में शुभ काम वर्जित है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:34 से 19:17 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 26 जुलाई 2026 का पंचांग
रविवार 26 जुलाई 2026 का पंचांग
TODAY 26TH JULY 2026 KA PANCHANG
SUNDAY 26TH JULY 2026 KA PANCHANG
AAJ 26TH JULY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.