26 जून 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ पहर में करें मां लक्ष्मी की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद
आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर दान करने से मिलेंगे शुभ फल.
Published : June 26, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 26 जून, 2026 शुक्रवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है.
26 जून का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : ज्येष्ठ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वादशी
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष द्वादशी
- योग : सिद्धि
- नक्षत्र : विशाखा
- करण : बव
- चंद्र राशि : तुला
- सूर्य राशि : मिथुन
- सूर्योदय : 05:23:00 AM
- सूर्यास्त : 07:24:00 PM
- चंद्रोदय : 16:35
- चंद्रास्त : 02:48, जून 27
- राहुकाल : 10:38 से 12:23
- यमगंड : 15:54 से 17:39
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य प्राप्ति, महत्वाकांक्षा, परिश्रम और निरंतर प्रयास का प्रतीक है. इसकी ऊर्जा व्यक्ति को अपने उद्देश्यों पर केंद्रित रहने और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:38 से 12:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.