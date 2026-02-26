ETV Bharat / spiritual

26 फरवरी 2026 का पंचांग: गुरुवार को रवि योग में करें शुभ कार्य, होंगे सफल

हैदराबाद: आज 26 फरवरी, 2026 गुरुवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है. आज रवि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : फाल्गुन

पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी

दिन : गुरुवार

तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी

योग : प्रीति

नक्षत्र : मृगशीर्ष

करण : तैतिल

चंद्र राशि : मिथुन

सूर्य राशि : कुंभ

सूर्योदय : सुबह 06:50 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:18 बजे

चंद्रोदय : दोपहर 12.54 बजे

चंद्रास्त : देर रात 03.46 बजे (27 बजे)

राहुकाल : 14:00 से 15:26

यमगंड : 06:50 से 08:16

शुभ समारोह के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:00 से 15:26 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.