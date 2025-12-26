ETV Bharat / spiritual

26 दिसंबर 2025 का पंचांग: आज की तिथि पर भगवान कार्तिकेय का शासन, गहने खरीदने के लिए दिन शुभ

पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अच्छी मानी जाती है. विस्तार से जानें ग्रह-नक्षत्रों की चाल.

FRIDAY 26TH DEC 2025 KA PANCHANG
शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 26 दिसंबर, 2025 शुक्रवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भोलेनाथ और माता पार्वती की पुत्र भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए आज की यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.

26 दिसंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : पौष
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : शतभिषा
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : कुंभ
  • सूर्य राशि : धनु
  • सूर्योदय : सुबह 07:18 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:01 बजे
  • चंद्रोदय : पूर्वाह्न 11.19 बजे
  • चंद्रास्त : रात 11.24 बजे
  • राहुकाल : 11:19 से 12:39
  • यमगंड : 15:20 से 16:41

यात्रा के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:19 से 12:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 26 दिसंबर 2025 का पंचांग
शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 का पंचांग
TODAY 26TH DEC 2025 KA PANCHANG
FRIDAY 26TH DEC 2025 KA PANCHANG
AAJ 26TH DEC 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.