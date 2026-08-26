26 अगस्त 2026 का पंचांग: बुधवार को शुभ पहरे में करें पूजा-अर्चना, मिलेगा आशीर्वाद
आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव शिव और कामदेव का शासन है.
Published : August 26, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है.
26 अगस्त का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : श्रावण
- पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
- दिन : बुधवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
- योग : सौभाग्य
- नक्षत्र : श्रवण
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : मकर
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : 05:55:00 AM
- सूर्यास्त : 06:50:00 PM
- चंद्रोदय : 05:53 PM
- चंद्रास्त : 04:49 AM, अगस्त 27
- राहुकाल : 12:23 से 13:59
- यमगंड : 07:32 से 09:09
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति केेे किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:23 से 13:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.