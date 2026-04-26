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26 अप्रैल 2026 का पंचांग: रविवार की तिथि बेहद शुभ, शुभ पहर में करें पूजा, होगा लाभ

वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पर भोलेनाथ के सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण. विस्तार से जानें.

SUNDAY 26TH APRIL 2026 KA PANCHANG
रविवार 26 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 26 अप्रैल, 2026 रविवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है.

26 अप्रैल का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : वैशाख
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी
  6. योग : व्रुद्धी
  7. नक्षत्र : मघा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : सिंह
  10. सूर्य राशि :मेष
  11. सूर्योदय : 05:44:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:54:00 PM
  13. चंद्रोदय :14:29:52
  14. चंद्रास्त : 27:22:27
  15. राहुकाल : 17:15 से 18:53
  16. यमगंड : 12:19 से 13:58

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण है और नक्षत्र स्वामी केतु है. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. इसलिए आज के दिन आत्मसम्मान और जिम्मेदारियों से जुड़े कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. पारिवारिक परंपराओं, पूर्वजों के प्रति सम्मान और महत्वपूर्ण निर्णयों में संयम रखना लाभकारी होगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:15 से 18:53 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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