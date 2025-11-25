मंगलवार 25 नवंबर 2025 का पंचांग: विवाह पंचमी पर करें शुभ कार्य, मनमाफिक मिलेंगे परिणाम
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का अधिकार है. विस्तार से जानें राहुकाल और शुभ पहर.
Published : November 25, 2025 at 6:43 AM IST
हैदराबाद: आज 25 नवंबर, 2025 मंगलवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक हैं. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है. आज विवाह पंचमी है.
25 नवंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : मार्गशीर्ष
- पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
- दिन : मंगलवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
- योग : गंड
- नक्षत्र : उत्तराषाढा
- करण : बव
- चंद्र राशि : मकर
- सूर्य राशि : वृश्चिक
- सूर्योदय : सुबह 06:59 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 1.02 बजे
- चंद्रास्त : रात 09.33 बजे
- राहुकाल : 15:09 से 16:31
- यमगंड : 11:04 से 12:26
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:09 से 16:31 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.