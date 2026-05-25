ETV Bharat / spiritual

25 मई 2026 का पंचांग: सोमवार को शुभ पहर में करें भोलेनाथ की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 25 मई, 2026 सोमवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी योग : वज्र नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी करण : तैतिल चंद्र राशि : सिंह सूर्य राशि : वृषभ सूर्योदय : 05:24:00 AM सूर्यास्त : 07:11:00 PM चंद्रोदय : 14:00 चंद्रास्त : 02:03, मई 26 राहुकाल : 07:08 से 08:51 यमगंड : 10:34 से 12:18

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. आज स्थिरता, जिम्मेदारी और संबंधों में संतुलन का संकेत दे रहा है. सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्यों में प्रगति के योग बनते हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र होने से दीर्घकालिक योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुकूल समय माना जाएगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:08 से 08:51 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.