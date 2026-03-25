25 मार्च 2026 का पंचांग: आज सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग, शुभ पहर में करें पूजा
चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अच्छी है. राहुकाल से बचकर रहें.
Published : March 25, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 25 मार्च, 2026 बुधवार, के दिन चैत्र महीने की शुक्ल सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.
25 मार्च का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : चैत्र
- पक्ष : शुक्ल सप्तमी
- दिन : बुधवार
- तिथि : शुक्ल सप्तमी
- योग : आयुष्मान
- नक्षत्र : मृगशीर्ष
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : वृषभ
- सूर्य राशि : मीन राशि
- सूर्योदय : सुबह 06:20 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:35 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 10.48 बजे
- चंद्रास्त : देर रात 01.41 बजे (26 मार्च)
- राहुकाल : 12:27 से 13:59
- यमगंड : 07:52 से 09:23
नया आर्ट सीखने के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और इसके शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए अच्छा होता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:27 से 13:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.