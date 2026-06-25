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25 जून 2026 का पंचांग: गुरुवार की तिथि के भगवान विष्णु रक्षक, संभलकर बिताएं दिन

हैदराबाद: आज 25 जून, 2026 गुरुवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी

दिन : गुरुवार

तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी

योग : शिव

नक्षत्र : स्वाति

करण : वणिज

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:23:00 AM

सूर्यास्त : 07:24:00 PM

चंद्रोदय : 15:37

चंद्रास्त : 02:09, जून 26

राहुकाल : 14:08 से 15:53

यमगंड : 05:23 से 07:08

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता, लचीलापन, सीखने और नई दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक है. इसकी ऊर्जा परिवर्तन को स्वीकार करने और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रेरणा देती है. आज का दिन नए अवसरों की तलाश, ज्ञान प्राप्त करने और अपने विचारों को स्पष्टता के साथ व्यक्त करने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:08 से 15:53 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.