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25 जुलाई 2026 का पंचांग: शनिवार को एकादशी तिथि पर करें विष्णु भगवान की पूजा, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 25 जुलाई, 2026 शनिवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

विक्रम संवत : 2082 मास : आषाढ़ पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी दिन : शनिवार तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी योग : ब्रह्म नक्षत्र : ज्येष्ठा करण : विष्टि चंद्र राशि : वृश्चिक सूर्य राशि : कर्क सूर्योदय : 05:37:00 AM सूर्यास्त : 07:17:00 PM चंद्रोदय : 04:23 PM चंद्रास्त : 02:52 AM, जुलाई 26 राहुकाल : 09:02 से 10:45 यमगंड : 14:10 से 15:52

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, लेकिन युद्ध संबंधी कार्यों की योजना बनाने, तांत्रिक कार्य करने के साथ किसी विवाद या तर्क की तैयारी के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि इस नक्षत्र में शुभ काम वर्जित है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:02 से 10:45 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.