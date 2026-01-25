ETV Bharat / spiritual

25 जनवरी 2026 का पंचांग: रविवार को भानु सप्तमी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग, जानें शुभ पहर

माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हर तरह के शुभ कार्यों के लिए अच्छी है. जानें ग्रह-नक्षत्रों की चाल.

SUNDAY 25TH JAN 2026 KA PANCHANG
रविवार 25 जनवरी 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: आज 25 जनवरी, 2026 रविवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज भानु सप्तमी और रथ सप्तमी भी है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है.

25 जनवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : माघ
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  6. योग : सिद्धि
  7. नक्षत्र : रेवती
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : मीन
  10. सूर्य राशि : मकर
  11. सूर्योदय : सुबह 07:14 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 10.54 बजे
  14. चंद्रास्त : देर रात 12.23 बजे (26 जनवरी)
  15. राहुकाल : 16:33 से 17:53
  16. यमगंड : 12:33 से 13:53

व्यापारिक योजना बनाने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता पूषा हैं. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. यह नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:33 से 17:53 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

