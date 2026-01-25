ETV Bharat / spiritual

25 जनवरी 2026 का पंचांग: रविवार को भानु सप्तमी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग, जानें शुभ पहर

रविवार 25 जनवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 25 जनवरी, 2026 रविवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज भानु सप्तमी और रथ सप्तमी भी है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है. 25 जनवरी का पंचांग