25 फरवरी 2026 का पंचांग: बुधवार को रोहिणी व्रत पर शुभ पहर में करें पूजा, होगा लाभ

फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर शुभ समारोह और यात्रा से परहेज करें. राहुकाल का रखें ध्यान.

WEDNESDAY 25TH FEB 2026 KA PANCHANG
बुधवार 25 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
हैदराबाद: आज 25 फरवरी, 2026 बुधवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक हैं. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है. आज रोहिणी व्रत है. आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

25 फरवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : फाल्गुन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
  6. योग : विष्कुंभ
  7. नक्षत्र : रोहिणी
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : वृषभ
  10. सूर्य राशि : कुंभ
  11. सूर्योदय : सुबह 06:51 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:17 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 11.52 बजे
  14. चंद्रास्त : देर रात 02.46 बजे (26 फरवरी)
  15. राहुकाल : 12:34 से 14:00
  16. यमगंड : 08:17 से 09:43

किसी भी कार्य के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा है. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित कर्मकांड, पौधरोपण, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म करने, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, स्थायी काम की इच्छा रखने वाली किसी भी कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:34 से 14:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

