25 दिसंबर 2025 का पंचांग: स्कंद षष्ठी पर रवि योग का शुभ संयोग, माता ललिता सुंदरी रक्षक

पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हर तरह के कार्यों के लिए शुभ है. राहुकाल से बचकर रहें.

THURSDAY 25TH DEC 2025 KA PANCHANG
गुरुवार 25 दिसंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: आज 25 दिसंबर, 2025 गुरुवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक हैं. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है. आज स्कंद षष्ठी है. आज रवि योग भी बन रहा है.

25 दिसंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : पौष
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
  6. योग : वज्र
  7. नक्षत्र : धनिष्ठा
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : धनु
  11. सूर्योदय : सुबह 07:17 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:01 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 10.49 बजे
  14. चंद्रास्त : रात 10.25 बजे
  15. राहुकाल : 13:59 से 15:20
  16. यमगंड : 07:17 से 08:38

यात्रा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. मकर राशि में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:59 से 15:20 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

संपादक की पसंद

