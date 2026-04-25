25 अप्रैल 2026 का पंचांग: शनिवार की तिथि पर मां सरस्वती का अधिकार, जानें राहुकाल
वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पर शुभ कार्यों से दूरी बनानी चाहिए. शुभ पहर में करें पूजा. लाभ होगा.
Published : April 25, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 25 अप्रैल, 2026 शनिवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है.
25 अप्रैल का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
- दिन : शनिवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
- योग : गंड
- नक्षत्र : अश्लेषा
- करण : बलव
- चंद्र राशि : कर्क
- सूर्य राशि :मेष
- सूर्योदय : 05:45:00 AM
- सूर्यास्त : 06:53:00 PM
- चंद्रोदय :13:32:09
- चंद्रास्त :26:48:10
- राहुकाल : 09:02 से 10:41
- यमगंड : 13:58 से 15:36
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प हैं और नक्षत्र स्वामी बुध है. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. इसलिए आज के दिन कार्यों में सावधानी और संयम बनाए रखना आवश्यक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाज़ी से बचें और अनावश्यक विवादों से दूर रहने का प्रयास करें.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:02 से 10:41 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.